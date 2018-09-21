Узбекистан и Китай намерены увеличить товарооборот в 7 с лишним раз

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Китай намерены довести объём взаимного торгового оборота до 20 миллиардов долларов, сообщили в акционерном коммерческом инвестиционном банке «Ипотека-банк», представители которого провели в Ташкенте встречу с делегацией Шанхая во главе с генеральным секретарем Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ином.

Ключевой темой переговоров стали вопросы прямого привлечения и эффективного освоения инвестиций.

Стороны отметили, что страны тесно сотрудничают в ключевых отраслях экономики. В Узбекистане осуществляют деятельность более 700 предприятий с участием инвесторов из Китая. В Ташкенте открыт Узбекско-китайский торговый дом и действует Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий.

Далее стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере рыбоводства, строительства, предпринимательства, обмена научными кадрами, а также вопросами привлечения прямых инвестиций для реализации проектов, представляющих интерес для обеих сторон.

Было также подчеркнуто, что Китай имеет достаточный необходимый потенциал для содействия внедрению инновационных технологий и может поддержать местные компании, стремящиеся к долгосрочному инвестированию перспективных проектов в Узбекистане.

По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. Приоритетными направлениями сотрудничества были отмечены рыбоводство, производство строительных материалов и текстильная отрасль.

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года Китай занял второе место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана (с небольшой разницей от России): товарооборот между странами составил 2,81 миллиарда долларов, что составляет 15,9 процента от общего товарооборота Узбекистана.

А по состоянию на 1 августа Китай занял третье место по количеству новых совместных предприятий в Узбекистане. Так, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Узбекистане было создано 137 предприятий с участием китайского капитала.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.