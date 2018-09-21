АБР подтвердил поддержку программы развития и реформ Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венцай Жанг подтвердил поддержку со стороны АБР для правительственной программы развития и реформ, и выразил уверенность в экономических перспективах страны во время своего четырехдневного визита в Узбекистан с 19 по 22 сентября, передаёт "UzDaily.uz"

Жанг встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым, заместителем премьер-министра, председателем Государственного комитета по инвестициям и управляющим от АБР Сухробом Холмурадовым, заместителем премьер-министра и министром финансов Джамшидом Кучкаровым, и другими высокопоставленными должностными лицами.

АБР готовит новую пятилетнюю Стратегию партнерства с Узбекистаном, чтобы создать более прочную основу для всеобъемлющего, диверсифицированного и устойчивого экономического роста, улучшения управления и институционального потенциала, а также для содействия региональному сотрудничеству и связности.

Стратегия партнерства со страной на 2019-2023 годы будет направлена на поддержку национальной стратегии развития и приоритетов правительства Узбекистана. АБР планирует мобилизовать более 1 миллиарда долларов в год в течение последующих трех лет для улучшения водоснабжения и санитарии, развития транспортной инфраструктуры, производства и распределения энергии, занятости молодежи, создания рабочих мест в сельских районах, расширения доступа к современному здравоохранению, и поддержки правительственной программы реформ в области улучшения экономического управления и социальной защиты.

После присоединения к АБР в 1995 году, Узбекистан получил 67 займов на общую сумму 7,0 миллиардов долларов, в том числе два кредита для частного сектора на общую сумму 225 миллионов долларов. АБР также выделил 6 миллионов долларов в виде инвестиций в акционерный капитал, 218 миллионов долларов в виде гарантий и 83,6 миллиона долларов в виде грантов технического содействия. В 2018 году АБР подписал займы на общую сумму 750 миллионов долларов для улучшения эффективности генерации электроэнергии и для поддержки текущих реформ за счет более эффективного управления экономикой страны.

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