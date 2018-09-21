Азербайджанский NIKOIL | Bank объявил о запуске нескольких кредитных акций

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank объявил о запуске двух льготных кредитных кампаний, приуроченных к 1 октября - Дню сотрудников прокуратуры и 5 октября - Дню учителей.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, учителя и сотрудники органов прокуратуры с минимальным ежемесячным доходом в 200 манатов могут оформить потребительский кредит по годовой ставке, сниженной на 2% и банковской комиссией в 1%. Потребительские кредиты выдаются от 300 до 30 000 манатов как наличными, так и посредством пластиковых карт сроком от 3 до 36 месяцев. Льготный период кредитной линии обусловлен до 35 дней.

Согласно условиям кредитования, сумма кредита до 7500 манатов может выдаваться без залога и поручительства. Обе кредитные акции продлятся до 30 октября текущего года.

Для оформления льготного кредита необходимо предоставить в любое отделение NIKOIL | Bank удостоверение личности гражданина Азербайджана, действительную справку с места работы и выписку с зарплатного счета за последние 6 месяцев.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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