В Азербайджане будет создано 10 центров "Друг МСБ" - Орхан Мамедов

21 сентября 2018 19:07 (UTC+04:00)

МАСАЛЛЫ /Trend/ - Открытие именно в Масаллы первой региональной службы «Друг малого и среднего бизнеса» Агентства развития малого и среднего бизнеса является знаменательным событием.

Об этом в пятницу сказал председатель правления агентства в ходе презентации первой региональной службы «Друг МСБ» Агентства развития малого и среднего бизнеса, находящегося в подчинении министерства экономики Азербайджана.

«Как вы знаете, несколько дней назад Президент Ильхам Алиев во время своего визита в Масаллы ознакомился с центром «Друг МСБ», созданного в административном здании промышленного квартала. Это очень знаменательное событие», - отметил Мамедов.

По его словам, Агентство малого и среднего бизнеса создано для поддержки предпринимателей и при агентстве будут действовать центры «Друг МСБ».

«Будет создано примерно 10 центров «Друг МСБ». Масаллинский район входит в Лянкяранскую экономическую зону, которая также имеет большой потенциал, здесь большая плотность населения», - добавил Мамедов.

Он также сказал, что «Друг МСБ» будет оказывать поддержку предпринимателям в основном в пяти сферах.

«Друг МСБ» будет играть роль моста между предпринимателями и государственными структурами. Будет также уделено внимание защите прав предпринимателей», - сказал Мамедов.

По его словам, таким образом будут защищены права предпринимателей и они будут ознакомлены со своими правами.

Руководитель агентства сказал, что одной из важных сфер деятельности станут также опросы и услуга мониторинга.

«Это очень важный момент. «Друг МСБ» сможет изучать проблемы предпринимателей и информировать о них центр», - отметил Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Масаллинском промышленном квартале состоялась презентация службы "Друг МСБ"
Бизнес 17:27
Минтруда и Агентство по развитию МСБ Азербайджана расширят сотрудничество (ФОТО)
Бизнес 20 сентября 16:42
Орхан Мамедов: В Азербайджане госуслуги предпринимателям будут оказаны по принципу "единого окна" (ФОТО)
Бизнес 20 сентября 14:56
Роль азербайджанских СК в новой модели агрострахования может измениться
Бизнес 18 сентября 18:43
В Азербайджане необходимо увеличить проникновение страхования недвижимости
Бизнес 18 сентября 15:31
В Азербайджане могут ускорить выдачу страховых выплат
Бизнес 18 сентября 13:38
Лента новостей
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на изготовление и поставку арматуры
Тендеры 19:44
В Азербайджане обнародован прогноз на выходные дни
Общество 19:44
Израиль назвал причиной крушения Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО
Израиль 19:30
Частный сектор формирует свыше 80% промышленного производства Азербайджана
Бизнес 19:30
В сотовом ритейле Азербайджана могут быть проведены рейды
ИКТ 19:24
В БГУ будет преподаваться малайский язык (ФОТО)
Общество 19:17
О Нигяр азербайджанской оперной сцены… (ФОТО)
Культура 19:11
Названа самая скоростная мобильная сеть в Азербайджане (ФОТО)
ИКТ 19:08
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства по туризму
Политика 18:59