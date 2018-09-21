В Азербайджане будет создано 10 центров "Друг МСБ" - Орхан Мамедов

МАСАЛЛЫ /Trend/ - Открытие именно в Масаллы первой региональной службы «Друг малого и среднего бизнеса» Агентства развития малого и среднего бизнеса является знаменательным событием.

Об этом в пятницу сказал председатель правления агентства в ходе презентации первой региональной службы «Друг МСБ» Агентства развития малого и среднего бизнеса, находящегося в подчинении министерства экономики Азербайджана.

«Как вы знаете, несколько дней назад Президент Ильхам Алиев во время своего визита в Масаллы ознакомился с центром «Друг МСБ», созданного в административном здании промышленного квартала. Это очень знаменательное событие», - отметил Мамедов.

По его словам, Агентство малого и среднего бизнеса создано для поддержки предпринимателей и при агентстве будут действовать центры «Друг МСБ».

«Будет создано примерно 10 центров «Друг МСБ». Масаллинский район входит в Лянкяранскую экономическую зону, которая также имеет большой потенциал, здесь большая плотность населения», - добавил Мамедов.

Он также сказал, что «Друг МСБ» будет оказывать поддержку предпринимателям в основном в пяти сферах.

«Друг МСБ» будет играть роль моста между предпринимателями и государственными структурами. Будет также уделено внимание защите прав предпринимателей», - сказал Мамедов.

По его словам, таким образом будут защищены права предпринимателей и они будут ознакомлены со своими правами.

Руководитель агентства сказал, что одной из важных сфер деятельности станут также опросы и услуга мониторинга.

«Это очень важный момент. «Друг МСБ» сможет изучать проблемы предпринимателей и информировать о них центр», - отметил Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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