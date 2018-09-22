IATA поможет Узбекистану в развитии грузоперевозок через центр логистики «Навои»

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поможет Узбекистану в развитии грузовых перевозок через Международный интермодальный центр логистики (МИЦЛ) «Навои» и гармонизации воздушного пространства республики.

Об этом, как сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании (НАК) «Узбекские авиалинии», говорится в плане совместных действий на 2018-2025 годы, подписанном между сторонами 21 сентября.

«Документ предусматривает совместные действия по дальнейшему развитию сферы авиационных услуг Узбекистана, в том числе мероприятия по внедрению современных стандартов и технологий обслуживания пассажиров в аэропорту Ташкента», – отметили в пресс-службе НАК.

Напомним, что сегодня на авиалайнерах НАК наряду с регулярными рейсами в более чем 40 городов мира осуществляются чартерные вылеты на Иссык-Куль, Мальдивские острова, Шарм-эль-Шейх, Бодрум и в другие страны.

За последний год открыты новые направления в Душанбе, из Самарканда в Стамбул, возобновлены полеты в Лахор, увеличена частота полетов в Нью-Йорк, Дубай, Бишкек, Москву и ряд других российский городов.

В 2018 году НАК планирует перевезти более трёх миллионов пассажиров против 2,7 миллиона в 2017 году.

Грузовые рейсы НАК связывают международный аэропорт «Навои», где создан МИЦЛ, с основными узлами и логистическими центрами Евразии.

Обработка грузов на территории терминала осуществляется в круглосуточном режиме, таможенное оформление экспортных и импортных грузов – в соответствии с действующим таможенным законодательством, что позволяет работать в системе международной кооперации грузоперевозок.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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