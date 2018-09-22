GM Uzbekistan будет распределять авто по дилерам в зависимости от спроса

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan будет сам распределять автомобили между дилерами, исходя из заявок и реальных потребностей покупателей, сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь вы можете приобрести автомобиль в любом ближайшем от вас автосалоне, даже если на данный момент его нет в наличии. Вы можете оставить онлайн-заявку или обратиться к дилеру для получения договора и дождаться автомобиль в своем автосалоне, согласно условиям поставки», – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, перераспределение автомобилей будет обновляться на ежедневной основе, исходя из реальных потребностей покупателей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.