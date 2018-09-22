Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию инновационного развития Узбекистана на 2019-2021 годы

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию инновационного развития страны на 2019–2021 годы, сообщают узбекские СМИ.

Главной целью Стратегии является развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса.

В документе отмечается, что одной из главных целей является вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Узбекистан также планирует повысить качество и охват образования на всех уровнях, а также развивать систему непрерывного образования.

Помимо этого, будут приняты меры по укреплению научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок. Будут созданы действенные механизмы интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Планируется увеличить вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Будут внедрены современные и эффективные формы финансирования мероприятий в данных сферах.

Узбекистан намерен обеспечить защиту прав собственности, создать конкурентные рынки и равные условия ведения бизнеса, а также развивать государственно-частное партнерство.

Создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры является одной из главных целей стратегии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.