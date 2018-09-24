В Будапеште откроют узбекский ресторан, а в Ташкенте - венгерский

БАКУ /Trend/ - В Будапеште будет открыт узбекский магазин и ресторан, а в Ташкенте – магазин и ресторан с венгерской кухней и товарами, сообщает "Подробно.uz".

"В мае этого года между администрацией Ташкента и муниципалитетом Будапешта был подписан Протокол о намерениях по открытию ресторана узбекской национальной кухни и магазина узбекских товаров в Будапеште, а также ресторана венгерской национальной кухни и магазина венгерских товаров в Ташкенте", – сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В рамках согласования вопросов по осуществлению этого проекта в администрации Ташкента прошли переговоры с послом Венгрии Петером Санто и директором Торгово-промышленной палаты Будапешта Ёжефом Ковачем.

Стороны обсудили детали открытия магазинов и ресторанов, а также отметили, что между нашими странами имеется огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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