Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку

24 сентября 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 27 сентября пройдет IX российско-азербайджанский межрегиональный форум. В мероприятии примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресса, распространенном в понедельник.

Мероприятие будет направлено на углубление связей между регионами стран. Среди спикеров и участников также дипломатические представители, главы регионов, а также деловое сообщество.

Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов. С российской стороны планируется участие руководителей шести регионов: Архангельской, Астраханской и Новгородской областей, Ставропольского края, а также Дагестана и Удмуртии.

Программа мероприятия включает Пленарное заседание, на котором выступят министры Максим Орешкин и Шахин Мустафаев, дипломатические представители, руководители деловых ассоциаций и главы ряда российских регионов, расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов, а также серию круглых столов: «Промышленность: перспективы двустороннего сотрудничества», «Развитие сотрудничества в области туризма», «Развитие сотрудничества в аграрной сфере», «Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса», «Укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере», «Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок» и «Перспективы сотрудничества в развитии женского предпринимательства».

Мероприятие традиционно организует министерство экономического развития России совместно с министерством экономики Азербайджана при поддержке Фонда Росконгресс.

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