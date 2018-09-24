Иностранные валюты продолжают укрепляться к суму Узбекистана

24 сентября 2018 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 25 сентября, сообщает "Подробно.uz".

На этой неделе продолжается рост всех основных иностранных валют, используемых в Узбекистане, – доллара, евро и рубля.

Доллар, который показывает положительную динамику уже седьмую неделю, вырос на 40,28 сума. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8079,28 сума.

Евро на этой неделе вырос на 144,60 сума и достиг отметки в 9492,35 сума.

Российский рубль на этой неделе также подрос. Его стоимость увеличилась на 3,41 сума и достигла 121,46 сума.

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