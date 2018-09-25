Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 25 сентября выросла по сравнению с понедельником на 2,737 маната, составив 2037,841 маната, серебра - на 0,0309 маната, до 24,2225 маната, платины – на 5,032 маната, до 1408,722 маната, палладия – на 27,693 маната, до 1806,4455 маната.

Название 25.09.18 24.09.18 Золото XAU 2037,841 2035,104 Серебро XAG 24,2225 24,1916 Платина XPT 1408,722 1403,69 Палладий XPD 1806,4455 1778,7525

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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