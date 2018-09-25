Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 25 сентября выросла по сравнению с понедельником на 2,737 маната, составив 2037,841 маната, серебра - на 0,0309 маната, до 24,2225 маната, платины – на 5,032 маната, до 1408,722 маната, палладия – на 27,693 маната, до 1806,4455 маната.
|
Название
|
25.09.18
|
24.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2037,841
|
2035,104
|
Серебро
|
XAG
|
24,2225
|
24,1916
|
Платина
|
XPT
|
1408,722
|
1403,69
|
Палладий
|
XPD
|
1806,4455
|
1778,7525
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.