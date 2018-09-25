Банковские металлы в Азербайджане подорожали

25 сентября 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане выросли, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 25 сентября выросла по сравнению с понедельником на 2,737 маната, составив 2037,841 маната, серебра - на 0,0309 маната, до 24,2225 маната, платины – на 5,032 маната, до 1408,722 маната, палладия – на 27,693 маната, до 1806,4455 маната.

Название

25.09.18

24.09.18

Золото

XAU

2037,841

2035,104

Серебро

XAG

24,2225

24,1916

Платина

XPT

1408,722

1403,69

Палладий

XPD

1806,4455

1778,7525

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 сентября
Бизнес 09:28
Стоимость банковских металлов в Азербайджане снизилась
Бизнес 24 сентября 10:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 сентября
Бизнес 24 сентября 09:28
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 22 сентября 11:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября
Бизнес 21 сентября 10:09
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 21 сентября 10:04
Лента новостей
Более 50% обращений к банковскому омбудсмену в Азербайджане решены в досудебном порядке
Бизнес 13:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился с III Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX-2018
Политика 13:04
В МИД России прокомментировали решение о поставках С-300 в Сирию
Россия 13:03
Ёжик дарит позитивные эмоции азербайджанским звездам и детям (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:00
В Турции задержаны два члена ИГ
Турция 12:50
"Вертолеты России" обсудят создание сервисного центра в Азербайджане
Бизнес 12:42
В Казахстане объем наличных денег в обращении уменьшился
Бизнес 12:35
Супермодель Наталья Водянова восхищена красотой Баку (ФОТО)
Звёздный мир 12:32
Мамедъяров: До 2020 года Азербайджан планирует поставить газ с месторождения «Шах Дениз» в ЕС
Энергетика 12:24