ВБ: Решение проблемы растущего неравенства в Европе и Центральной Азии потребует совершенствования трудовой, налоговой и социальной политики

БАКУ /Trend/ - Для решения проблемы растущего неравенства между различными социальными группами и оказания содействия трудящимся, сталкивающимся со все большей неопределенностью, странам Европы и Центральной Азии необходима отвечающая требованиям ХХI века трудовая, налоговая и социальная политика, отмечается в новом исследовании Всемирного банка.

Авторы доклада «Toward a New Social Contract» призывают пересмотреть основные принципы политики с целью преодоления расширяющегося разрыва между теми, кому удается извлечь выгоды из новых экономических возможностей, и теми, кто остается на обочине экономики, гибкость которой постоянно возрастает.

«Хотя страны региона Европы и Центральной Азии обладают огромным опытом применения институтов и программ социального обеспечения, эти институты и программы создавались для работы в иных экономических условиях и уже не способны оказывать гражданам такую же поддержку, как в прошлом, – отмечает Сирил Мюллер, вице-президент Регионального управления Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии. – Долгосрочная оплачиваемая занятость уже не является нормой, особенно в случае молодежи, и нам необходимо обеспечить более равномерное распределение выгод и возможностей, создаваемых экономическим ростом».

Несмотря на то что в регионе Европы и Центральной Азии показатели равенства являются одними из самых высоких в мире, возможности социально-экономической мобильности все еще остаются закрытыми для многих граждан, которые чувствуют себя попавшими в западню неравенства и являются менее защищенными, чем предыдущие поколения. Кроме того, ослабление финансовой защищенности и гарантий занятости означает, что угроза обнищания затрагивает сейчас бóльшую долю среднего класса, что, в совокупности, привело к снижению доверия к институтам, усилению поляризации и росту популизма в обществе.

Для решения этих проблем авторы доклада предлагают использовать набор из трех принципов политики: перейти к равной защите всех трудящихся независимо от вида занятости; преследовать цель обеспечения всеобщности (универсальности) социальной помощи, социального страхования и доступа к качественным основным услугам; и повышать прогрессивность налогообложения при росте налогооблагаемой базы, в частности, дополняя налогообложение трудового дохода налогообложением капитала.

«В ходе опросов об уровне благосостояния мы выявляем обеспокоенность в связи с растущим неравенством и отсутствием защищенности. В докладе мы изучаем причины такой обеспокоенности и проводим анализ изменений в распределении доходов в последние десятилетия, – говорит Маурицио Буссоло, ведущий экономист Регионального управления Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии и один из авторов доклада. – Мы считаем, что попытки остановить глобализацию или развитие технологий не решат эту проблему. Вместо этого необходимо заключить новый общественный договор на основе более справедливого распределения рисков и возможностей, который позволит сохранить и развить впечатляющие экономические успехи, достигнутые в регионе за последние десятилетия».

В докладе определяются четыре фактора напряженности между социальными группами, которые подрывают сплоченность общества: межпоколенческий разрыв; неравенство между работниками разных профессий; неравный доступ к возможностям в разных географических регионах; неравенство, обусловленное гендерными, этническими и другими факторами, как, например, происхождение, а не индивидуальными усилиями или способностями.

Признавая существенные различия между странами Европы и Центральной Азии, авторы настоящего доклада подчеркивают значение политики, направленной на снижение этих факторов напряженности посредством предоставления защиты всем трудящимся, улучшения социальных услуг и придания более справедливого характера системам налогообложения.

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