Китайская строительная компания приступила к разработке генплана Самарканда

26 сентября 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент китайской компании China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd Сун Сяолун прибыл в Самарканд, чтобы лично осмотреть и изучить все нюансы работы по разработке генплана города и туристической зоны Samarkand City, передаёт "Подробно.uz".

Контракт между китайской компанией и Национальным банком Узбекистана был подписан в августе этого года. Кроме того, банк в июле подписал меморандум о взаимопонимании по строительству Samarkand city с китайским Фондом Шелкового пути (Silk Road Fund).

В рамках контракта планируется разработать концепцию генерального плана Самарканда и организации градостроительного пространства в увязке с размещением объектов для мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе и туристической зоны Samarkand City. Само заседание ШОС пройдет в Самарканде в 2022 году.

На территории современной туристической зоны будут располагаться гостиницы, коттеджи, развлекательные и торговые заведения. Здесь планируется построить амфитеатр, организовать боулинг-клубы, караоке-бары, заведения общепита и магазины сувениров. Общая территория зоны составит 14 гектар, она будет расположена вдоль улицы Амира Темура. Проект планируется завершить до конца 2019 года.

На сегодняшний день в городе уже создан штаб с участием представителей местных властей и China Construction Engineering Design Group.

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