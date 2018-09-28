Шавкат Мирзиёев посетит Индию для учреждения узбекско-индийского делового совета

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Индии Рама Натха Ковинда 30 сентября - 1 октября 2018 года посетит Индию с государственным визитом, сообщили в МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана в городе Нью-Дели встретится с руководителями ведущих индийских компаний для обсуждения практических аспектов наращивания двусторонних связей в торгово-экономической и инвестиционной областях, в том числе предложения об учреждении Узбекско-Индийского делового совета.

В рамках визита делегация Узбекистана также посетит древнюю столицу Индии - город Агру, одной из всемирно признанных достопримечательностей которого является величественный мавзолей Тадж-Махал.

По итогам визита планируются принять Совместное заявление президента Узбекистана и Премьер-министра Индии Нарендры Моди, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений, документов между регионами и учреждениями двух стран, укрепляющих и развивающих правовые основы для вывода узбекско-индийских отношений на качественно новый уровень.

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