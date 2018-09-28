Узбекский банк выпустит 500 тыс. пластиковых карт UnionPay

БАКУ /Trend/ - Китайская платежная система UnionPay International подписала соглашение о сотрудничестве с узбекским банком "Ипак Йули", передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на официальный релиз компании.

Документ предусматривает, что за три года узбекский банк выпустит 500 тысяч пластиковых карт под брендом UnionPay-UZ. Это, по мнению компании, позволит вписать республику в глобальную сеть платежной системы UnionPay.

Отметим, что на сегодняшний день терминалы системы Uzcard по всему Узбекистану принимают карт Unionpay, а это порядка 150 тысяч точек. Кроме того, несколько банков Узбекистана являются участниками этой международной платёжной системы.

Платежная система UnionPay International – это крупнейшая и динамично развивающаяся китайская платежная система, основанная в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. На сегодняшний день эмитировано свыше 5,5 миллиардов карт по всему миру. Карты UnionPay принимаются к обслуживанию более чем в 150 странах мира, в частности их обслуживает свыше 1,1 миллиона банкоматов.

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