Бакпорт ввел в эксплуатацию два новых буксира (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт ввел в эксплуатацию два новых буксира "Алят" и "SilkWay".

Буксиры произведены турецкой компанией Loyd Shipyard.

"Суда будут служить как буксиры, а также для спасательных операций. Суда оснащены самыми передовыми радарными установками", - сказал журналистам в пятницу советник генерального директора Бакинского международного морского торгового порта Заур Гасанов.

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