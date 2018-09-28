Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация банка ВТБ (Азербайджан) приняла участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме, который прошел в Баку при участии президентов двух стран. В рамках форума председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие на расширенном заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов, а также в работе круглого стола «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества».

Делегация банка ВТБ (Азербайджан) провела ряд встреч с представителями различных отраслей экономики, в том числе строительства, транспорта, сельского хозяйства, химической промышленности и т.д. Представители банка также обсудили вопросы сотрудничества, с представителями таких организаций как Euroscon, Azvirt, Alliance Group, IsrHolding, Государственная аграрная торговая компания, Khazar-Lada, AS Group, Государственная служба автомобильного транспорта, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Российский Экспортный центр в Азербайджане, а также вопросы экспортного факторинга с компанией Azer-Yod.

Деятельность ВТБ в Азербайджане была отмечена и на открытии пленарного заседания форума.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум проводится ежегодно и направлен на расширение делового сотрудничества между двумя странами. Форум является площадкой для совместной работы представителей профильных министерств, представителей администраций президентов России и Азербайджана, глав регионов обеих стран, а также представителей органов власти, деловых кругов и неправительственных организаций.

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