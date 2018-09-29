Узбекистан и Индия реализуют инвестпроекты на сумму в $3 млрд

29 сентября 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия реализуют 50 инвестиционных проектов на сумму три миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Соответствующие договорённости были достигнуты в рамках прошедшего 28 сентября в Дели индийско-узбекского бизнес-форума.

«Перспективными отраслями сотрудничества между Узбекистаном и Индией являются такие сферы, как фармацевтическая промышленность и здравоохранение, туризм, включая медицинский, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, освоение и добыча минеральных ресурсов, в том числе урана, цветных и редких металлов, проекты в области инфраструктуры и строительства доступного жилья», – отметили в Госкоминвестиций.

Также в рамках бизнес-форума прошла церемония подписания соглашения по созданию Делового совета Индии и Узбекистана между Конфедерацией индийской промышленности и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Узбекистан экспортирует в Индию бобы, бальзамы, сырой шелк, металлы, удобрения и другие товары. Главными товарами, импортируемыми из Индии, являются фармацевтическая продукция, черные металлы, различное технологическое оборудование, запасные части для автомобилей.

В Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 – с полностью индийским капиталом. Объем двусторонней торговли в 2017 году составил 323,6 миллиона долларов.

Только в 2017 году Узбекистан посетили более 10 тысяч туристов из Индии. Для развития туризма сегодня прорабатывается вопрос о создании еще двух прямых рейсов из Ташкента в Мумбаи и Ченнаи. Запущены прямые рейсы из Ташкента в Нью-Дели и Амритсар.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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