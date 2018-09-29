Узбекистанцы приобрели 900 Chevrolet Spark в первый же день скидок

29 сентября 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистанцы за первый же день специальной акции на приобретение "Спарк" R2 Optimum A/T законтрактовали 900 таких авто. При этом всего в рамках этой акции планируется продать тысячу автомобилей, передаёт "Подробно.uz".

Напомним, что в рамках этой акции компания GM Uzbekistan предложила клиентам купить автомобили Spark и получить скидку в миллион сумов (примерно 124 доллара). Акция должна была продлиться до 10 ноября 2018 года. Однако, судя по спросу, машины закончатся уже через несколько дней.

Кроме того, компания дополнительно предложила узбекистанцам приобрести 235 автомобилей "Спарк" комплектации R2 Comfort A/T через автокредитование.

"Данные автомобили можно приобрести в обычном режиме в дилерских центрах, а также через льготное кредитование от официального партнера GM Uzbekistan по автокредитованию – АКБ "InfinBANK". В скором времени мы также увеличим доступный для автокредитования модельный ряд автомобилей", – отметили в компании.

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