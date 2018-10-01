В Узбекистане незначительно выросли цены на продовольственные товары и услуги

1 октября 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на потребительские товары и услуги в Узбекистане в сентябре в среднем повысились на 1,8 процента, сообщили в Государственном комитете по статистике.

В целом за девять месяцев текущего года инфляция в стране составила 8,1 процента. Товары за месяц в среднем прибавили в цене 1,9 процента, а услуги – 1,2 процента.

Относительно конца 2017 года цены на товары в среднем повысились на 7,4 процента, услуги подорожали на 10,1 процента.

С января по август текущего года инфляция постепенно снижалась. В сентябре уровень инфляции в годовом выражении повысился, хотя и остался ниже показателей января-июля текущего года.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 3,3 процента, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 1,2 процента. Услуги и непродовольственные товары подорожали значительнее, чем продовольственные товары.

Официальный курс на 1 октября составляет 8079,28 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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