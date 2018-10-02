Три центральноазиатские страны в лидерах по росту ВВП на душу населения за 20 лет

2 октября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан вошел в число 11 стран мира с наиболее быстро развивающейся экономикой, говорится в отчёте McKinsey Global Institute.

В отчёте отмечается, что за последние 15 лет на долю развивающихся стран пришлось почти две трети мирового роста ВВП и более половины потребления. Тем не менее, экономические показатели отдельных стран сильно различаются.

«Мы проанализировали рост ВВП на душу населения в 71 экономике мира за 50 лет, начиная с 1965 года. Мы определили 18 стран (примерно каждую четвёртую) как лидеров», - говорится в отчёте.

Семь экономик достигли или превысили реальный годовой прирост ВВП на душу населения в 3,5 процента за весь 50-летний период. Этот порог является средним темпом роста, который требуется для стран с низким и средним уровнем доходов, для достижения статуса стран с высоким уровнем дохода за 50-летний период, как это определено Всемирным банком. В данный список попали Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Во вторую группу вошли страны, где рост ВВП составил 5 процентов или более за последние 20 лет. В данный список вошли Азербайджан (рост ВВП – 8,2 процента), Беларусь (5,6 процента), Камбоджа 5,8 процента), Эфиопия (4,8 процента), Индия (5,3 процента), Казахстан (5,2 процента), Лаос (5,4 процента), Мьянма (8,9 процента), Туркменистан (6,1 процента), Узбекистан (5,1 процента) и Вьетнам (5,1 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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