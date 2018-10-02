В Баку пройдет Азербайджано-германский бизнес-форум по энергетике и ИКТ

2 октября 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девятого октября в Баку пройдет Азербайджано-германский бизнес-форум 2018 по энергетике и информационно-коммуникационным технологиям, сообщили Trend во вторник в Германо-азербайджанской внешнеторговой палате.

В форуме ожидается участие официальных лиц министерств и ведомств страны, посольства Германии в Азербайджане, SOCAR (госнефтекомпании Азербайджана), Европейского банка развития и реконструкции, BP, Siemens SC, SAP, Lahmeyer International GmbH, DHL Global Forwarding, PASHA Bank и др.

На сегодня в Азербайджане действует свыше 200 компаний с немецким капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета, по итогам января-августа 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил 1,05 миллиарда долларов. Экспорт азербайджанской продукции за указанный период в Германию превысил 619,5 миллиона долларов.

Германия является четвертым по объему внешнеторговым партнером Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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