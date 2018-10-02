Узбекистан и Нижегородская область будут сотрудничать в сельском хозяйстве и образовании

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Нижегородская область России заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и образования, передают во вторник узбекские СМИ со ссылкой на и.о. заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Носова.

Носов сделал данное заявление накануне визита делегации из Узбекистана 2 октября. Главной целью встречи является обсуждение дальнейшего сотрудничества в сфере образования, автопромышленности и сельского хозяйства.

Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан занимает 30-е место среди 124 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области. По итогам шести месяцев 2018 года товарооборот Нижегородской области с Узбекистаном составил 26,5 миллиона долларов, что выше аналогичного периода 2017 года на 24 процента.

«Нижегородская область является одним из крупнейших игроков РФ в сфере автопромышленности, а Узбекистан является центром автопрома в Средней Азии. Очень большой потенциал по сотрудничеству в области сельского хозяйства и образования – студентами нижегородских вузов являются около 200 студентов. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы их число увеличилось», - заявил Носов.

В свою очередь заместитель главы администрации Кашкадарьинской области Ойбек Шагазатов подчеркнул, что сегодняшняя встреча открывает дополнительные возможности по расширению сотрудничества.

«У нас есть огромный незадействованный потенциал по различным отраслям экономики и промышленности. Уже в октябре в рамках нашего сотрудничества мы планируем обсудить конкретные проекты», – отметил Ойбек Шагазатов.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала, и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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