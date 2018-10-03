Узбекистан играет особую роль в развитии сотрудничества в Центральной Азии: китайские эксперты

БАКУ /Trend/ - В Шанхае прошла международная конференция "Китай и Евразия: к новому качеству сотрудничества и развития", передаёт "Подробно.uz".

Организатором мероприятия выступила Шанхайская академия общественных наук.

На конференции обсуждались различные аспекты евразийского сотрудничества с прицелом на будущее. Узбекская сторона была представлена заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Шафоат Нуруллаевой.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями экспертов и ученых, были озвучены конструктивные предложения по укреплению сотрудничества между Китаем и странами, входящими в евразийское пространство.

Китайские эксперты констатировали усиление открытости в отношениях между странами ЦА в последние годы. По их мнению, это также содействует укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС в сфере торговли и других направлениях.

Говоря о роли Узбекистана в этих процессах, они подчеркнули, что страна начала играть особую роль в процессе улучшения регионального сотрудничества в Центральной Азии, которая остается важным пространством усиления взаимоотношений между странами-членами ШОС.

В ходе конференции эксперты также особо отметили новую обстановку в Центральноазиатском регионе, принимаемые странами меры по созданию благоприятных условий для торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем.

По их мнению, в странах региона, особенно в Узбекистане, происходит либерализация экономических отношений, что "особенно заметно в последние два года". Эксперты оценили это как весьма позитивную тенденцию, способную в будущем положительно отразиться на развитии экономики стран региона.

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