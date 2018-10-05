Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации с доходностью 8%

5 октября 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого октября состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям – шестое октября 2020 года. Процентная ставка по облигациям составляет восемь процентов.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на пятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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