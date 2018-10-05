Узбекистан предложил Башкортостану выращивать фрукты и овощи в Самарканде

5 октября 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аграриям Башкортостана предложили выращивать фрукты и овощи в Узбекистане. Об этом в интервью журналистам заявил заместитель хокима Самаркандской области Отабек Бабаев, у которого на днях состоялась встреча с премьер-министром правительства Башкортостана Рустэмом Мардановым, передаёт "Подробно.uz".

Речь шла, прежде всего, об укреплении торгово-экономических отношений между двумя регионами. Узбекистан прежде всего заинтересован в увеличении поставок в Башкортостан свежей плодоовощной продукции, текстиля и швейных изделий, а также желает видеть на своих прилавках мясную, молочную продукцию башкирских сельхозтоваропроизводителей.

Вместе с этим представители Самаркандской области готовы выделить в свободных экономических зонах региона сельхозугодия для ведения аграрного бизнеса.

«В областях Узбекистана созданы свободные экономические зоны, в которых имеются разные кластеры, в том числе и сельскохозяйственный кластер, где мы предлагаем для наших друзей, для наших инвесторов создавать свои интенсивные сады тепличные хозяйства для выращивания фруктов и овощей с последующим экспортом в свои страны», - заявил Отабек Бабаев, заместитель хокима Самаркандской области Узбекистана.

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