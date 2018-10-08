Официальный курс маната к мировым валютам на 8 октября

8 октября 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9571 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

08.10.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1,9571

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2005

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0449

1 белорусский рубль

1 BYN

0,7901

1 бразильский реал

1 BRL

0,4427

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1150

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1501

1 чешская крона

1 CZK

0,076

1 чилийский песо

1 CLP

0,2510

1 китайский юань

1 CNY

0,2464

1 датская крона

1 DKK

0,2624

1 грузинский лари

1 GEL

0,6485

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2170

1 индийская рупия

1 INR

0,0230

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,229

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0112

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0,1873

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7147

1 израильский шекель

1 ILS

0,4688

1 канадский доллар

1 CAD

1,3106

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6012

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4094

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0905

1 молдавская лея

1 MDL

0,1003

1 египетский фунт

1 EGP

0,095

1 норвежская крона

1 NOK

0,2056

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0207

1 польский злотый

1 PLN

0,4546

1 российский рубль

1 RUB

0,0255

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2289

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3650

1 турецкая лира

1 TRY

0,2768

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,055

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0605

100 японских иен

100 JPY

1.4933

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0956

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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