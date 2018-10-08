Официальный курс маната к мировым валютам на 8 октября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9571 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют 08.10.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1,9571 1 австралийский доллар 1 AUD 1,2005 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0449 1 белорусский рубль 1 BYN 0,7901 1 бразильский реал 1 BRL 0,4427 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1150 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1501 1 чешская крона 1 CZK 0,076 1 чилийский песо 1 CLP 0,2510 1 китайский юань 1 CNY 0,2464 1 датская крона 1 DKK 0,2624 1 грузинский лари 1 GEL 0,6485 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2170 1 индийская рупия 1 INR 0,0230 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,229 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0112 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0,1873 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7147 1 израильский шекель 1 ILS 0,4688 1 канадский доллар 1 CAD 1,3106 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6012 1 казахский тенге 1 KZT 0.0046 1 киргизский сом 1 KGS 0.0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4094 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0905 1 молдавская лея 1 MDL 0,1003 1 египетский фунт 1 EGP 0,095 1 норвежская крона 1 NOK 0,2056 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0207 1 польский злотый 1 PLN 0,4546 1 российский рубль 1 RUB 0,0255 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2289 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3650 1 турецкая лира 1 TRY 0,2768 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,055 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1804 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0605 100 японских иен 100 JPY 1.4933 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.0956

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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