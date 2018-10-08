В ряде областей Узбекистана введена надбавка за сбор хлопка

БАКУ /Trend/ - C 5 октября в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях Узбекистана и Республике Каракалпакстан введена надбавка в 100 сумов наличными за 1 килограмм собранного вручную хлопка, сообщает портал «Норма.uz».

Согласно информации, надбавки не будут приниматься во внимание при производстве итоговых расчетов с сельскохозяйственными предприятиями, поскольку они выплачиваются за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при министерстве финансов.

Напомним, что в текущем году ставки оплаты труда сборщиков за каждый килограмм хлопка зависят от объема исполненных обязательств по договору контрактации.

При этом в отдельных областях и районах (кроме территорий, где действуют хлопково-текстильные производственные предприятия) установлены ежедневные надбавки.

Ранее сообщалось, что министерство труда США исключило узбекский хлопок из так называемого «чёрного списка» товаров, произведенных с использованием детского труда.

Ежегодный список, составляемый Бюро по международным трудовым вопросам (International Labor Affairs Bureau, ILAB) министерства, опубликован в восьмой раз. Узбекский хлопок попал в него в 2009 году, когда список вышел впервые.

Минтруда США отмечает, что достичь решения проблемы удалось благодаря целенаправленным совместным усилиям правительства Узбекистана, Международной организации труда (МОТ), международных неправительственных организаций и правительства США.

Официальный курс на 8 октября составляет 8179,66 UZS/USD.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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