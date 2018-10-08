Нацбанк Казахстана о факторах, влияющих на курс тенге (Эксклюзив)

8 октября 2018 19:41 (UTC+04:00)

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