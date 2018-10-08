Узбекистан и Германия привлекут инвестиции в инфраструктурные проекты в Афганистане

8 октября 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Германия привлекут финансовые ресурсы для ускорения реализации проектов по строительству железнодорожной магистрали Мазари-Шариф - Герат, линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри, автомобильных дорог различной протяженности и других инфраструктурных объектов в Афганистане, сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, сегодня в МИД специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился со специальным представителем правительства Германии по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем.

В рамках регулярных узбекско-германских политических консультаций стороны обменялись мнениями относительно складывающейся в Афганистане ситуации и перспектив мирного процесса в этой стране.

Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в ходе реализации положений и рекомендаций Ташкентской декларации, которая была принята 27 марта на представительной международной конференции по Афганистану в столице Узбекистана.

Была отмечена важность участия германской стороны в инициированных Узбекистаном образовательных проектах, в частности на базе созданного в Термезе образовательного центра по обучению афганских граждан, а также в создании Международного фонда поддержки образования в Афганистане.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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