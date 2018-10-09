Официальный курс маната к мировым валютам на 9 октября

9 октября 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое октября установлен на уровне 1,7 и 1.9546 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

09.10.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9546

1 австралийский доллар

1 AUD

1.205

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0453

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7881

1 бразильский реал

1 BRL

0.4498

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1144

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.15

1 чешская крона

1 CZK

0.0758

1 чилийский песо

1 CLP

0.2494

1 китайский юань

1 CNY

0.246

1 датская крона

1 DKK

0.262

1 грузинский лари

1 GEL

0.6479

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2171

1 индийская рупия

1 INR

0.023

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2278

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0112

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1873

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7129

1 израильский шекель

1 ILS

0.4669

1 канадский доллар

1 CAD

1.3124

1 кувейтский динар

1 KWD

5.599

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4089

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0898

1 молдавская лея

1 MDL

0.1001

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2057

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0207

1 польский злотый

1 PLN

0.4526

1 российский рубль

1 RUB

0.0255

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2289

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3645

1 турецкая лира

1 TRY

0.2781

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0549

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0605

100 японских иен

100 JPY

1.5036

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0971

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: )

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