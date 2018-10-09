IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики

9 октября 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет сотрудничать с компанией IBM в сфере технологии блокчейн, сказал во вторник в Баку на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям ЦБА Фарид Османов.

По словам Османова, речь идет о достаточно крупной программе, которая будет реализована по двум направлениям.

"Первое направление отвечает планам по цифровой трансформации. Эта инициатива будет реализована примерно в рамках пятилетнего плана, который направлен на покрытие требований и нужд экономики и банковского сектора страны. Второе направление - это разработка системы цифровой идентификации. Над этим мы сейчас работаем совместно с примерно 10 коммерческими банками и 15 госструктурами", - сказал Османов.

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