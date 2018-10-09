IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет сотрудничать с компанией IBM в сфере технологии блокчейн, сказал во вторник в Баку на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям ЦБА Фарид Османов.

По словам Османова, речь идет о достаточно крупной программе, которая будет реализована по двум направлениям.