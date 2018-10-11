Шавкат Мирзиёев поручил выпускать больше ценных бумаг

11 октября 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие финансового рынка является важным фактором дальнейшей либерализации экономики Узбекистана и создания благоприятных условий для предпринимательства.

Об этом, как сообщили в четверг в пресс-службе президента Узбекистана, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном обсуждению состояния социально-экономического развития страны по итогам минувших 9 месяцев, а также ожидаемым к концу текущего года результатам.

«Либерализация валютного рынка требует повышения ликвидности экономики и направления свободных денежных средств на реализацию важных инвестиционных и инфраструктурных проектов. В свою очередь, важно развивать рынок капитала, привлекать свободные средства хозяйствующих субъектов, банков и страховых компаний к важным проектам. Осуществление новых реформ в этом направлении расширит возможности сбалансированного финансирования расходов государственного бюджета», – сказал президент.

Глава государства дал поручения по развитию рынка капитала в соответствии со Стратегией действий, выпуску в обращение ценных бумаг для привлечения свободных средств хозяйствующих субъектов, коммерческих банков и страховых компаний.

Напомним, что в 2018 году акционерные общества в Узбекистане существенно увеличили объёмы выпуска ценных бумаг. Примечательно, что значительное большинство корпоративных облигаций приходится на долю коммерческих банков.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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