Российская компания поставит в Узбекистан оборудование для добычи золота

11 октября 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Воронежская компания "Рудгормаш" поставит до конца этого года в Узбекистан оборудование для добычи золота на 1 миллиард рублей (15,1 миллиона долларов), сообщает передаёт "Подробно.uz".

"В текущем году мы выполняем достаточно большой заказ на поставку для золотодобывающей промышленности Узбекистана, в ценовом выражении это более 1 миллиарда рублей. По этому контракту мы поставили буровые станки и запчасти к ним. Но это не все. Как оказалось, там новые месторождения золота разрабатываются, где понадобится техника. Надеюсь, что наше партнерство продолжится, поскольку техника "Рудгормаша" им нравится. По предварительным прикидкам, на следующий год мы с ними сработаем примерно в таких же объемах", – отметил газете "Коммерсант" президент российской компании Анатолий Чекменев.

По его словам, компания планирует в первом квартале следующего года завершить работы над двумя новыми видами оборудования для обогащения руд. И именно это оборудование, заметил он, также интересно Узбекистану.

"Рудгормаш" – группа специализированных предприятий по разработке, производству и реализации горной техники. Компания была основана в 1939 году, за последние 20 лет поставило свыше 4,5 тысячи единиц различного оборудования странам СНГ.

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