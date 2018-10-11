Представлен первый прототип турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)

11 октября 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания «Zorlu Holding», вместе с другими четырьмя компаниями входящая в состав консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля, представила первые прототипы автомобиля. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что прототип создан совместно с компанией «Vestel Elektronik» и носит название «VEO».

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции будет инвестировано 3 миллиарда долларов США на создание отечественного автомобиля.

По словам Озлю, в настоящее время ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля.

Министр также отметил, что одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Отметим, что первые прототипы отечественного турецкого автомобиля будут представлены на Женевской автомобильной выставке, которая состоится в 2019 году.

Отметим, что 2 ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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