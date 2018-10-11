Азербайджанский сухогруз будет плавать в водах Азовского, Черного и Средиземного морей (ФОТО)

11 октября 2018 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский сухогруз «Махмуд Рагимов» ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» будет плавать в водах Азовского, Черного и Средиземного морей, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Судно уже взяло направление из Туркменистана в Болгарию. Пройдя через внутренние воды Волго-Донского канала, сухогруз сегодня пришвартуется к Ростовскому порту, а после оформления соответствующей документации будет держать курс к самому крупному морскому порту Бургас в Болгарии.

Контроль за эксплуатацией сухогруза осуществляет главный офис Пароходства в Баку, а техническое обслуживание – представительство ЗАО в Турции.

Экипаж сухогруза состоит из 16 человек. Длина судна «Махмуд Рагимов» составляет 117,5 метров, ширина – 16,5 метра, скорость - 11 узлов, грузоподъемность - 4100 тонн, а дедвейт - 4485 тонны.

Как отмечается в сообщении, судно укрепит позиции ЗАО на зарубежных рынках по перевозке сухих грузов.

Напомним, что после длительного перерыва деятельность Азербайджанского Каспийского морского пароходства в международных водах была восстановлена по поручению Президента Ильхама Алиева в 2014 году приобретением судов «Узеир Гаджибейли» и «Натаван». Таким образом, вводом в эксплуатацию сухогруза «Махмуд Рагимов» число судов, находящихся в распоряжении пароходства и плавающих за пределы Каспия, достигло 14. Из них 12 - сухогрузы, а два являются танкерами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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