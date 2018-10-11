Узбекистан на третьем месте по импорту алтайского леса

11 октября 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2018 года Узбекистан занял третье место по объёму экспорта лесоматериалов из Алтайского края и Республики Алтай (оба в Российской Федерации), сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

За восемь месяцев было экспортировано 420 тысяч кубометров алтайского лесоматериала общим весом 260,9 тысячи тонн. Больше всего леса было поставлено в Китай (38,9 процента), Афганистан (30 процентов) и Узбекистан (28,5 процента). На эти страны пришлось 97,5 процента от стоимостного объема экспорта.

В структуре экспорта леса основная доля приходится на поставки обработанных пиломатериалов – 410,5 тысячи кубометров на сумму 61,3 миллиона долларов, тогда как экспорт круглого леса составил 9,5 тысячи кубометров на сумму один миллион долларов.

Всего за восемь месяцев 2018 года в Алтайской таможне, курирующей Алтайский край и Республику Алтай, было оформлено 3 488 деклараций на товары по экспорту лесоматериалов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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