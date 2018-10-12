Джавид Гурбанов: По БТК транспортировано более 3 тыс. вагонов и контейнеров (версия 2)

12 октября 2018 12:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: первая версия в 10:34

БАКУ /Trend/ - По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс уже перевезено более трех тысяч вагонов и контейнеров, сказал в пятницу журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Он добавил, что на текущий момент на протяжении маршрута железной дороги продолжают проводиться работы, в которых принимают участие и азербайджанские специалисты.

«Предстоит завершить недостающие мелкие работы. Они связаны, в частности, с определением грузов, установкой пограничных таможенных постов, решением прочих пограничных вопросов. Работы продолжаются, и в данном процессе задействовано около двух тысяч человек, из которых 30 процентов – азербайджанцы. Всего их около 500 и это специалисты высокого уровня», - сказал Гурбанов.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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