Финрегулятор Азербайджана представил две новые услуги (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности: первая версия была опубликована в 11:14

Баку /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана представила call-центр (короткий номер 966) и информативную карту i-Map.

По словам пресс-секретаря Палаты Эльшана Аллахвердиева, новый call-центр будет оперативно реагировать на обращения граждан и работать без перерыва.

Как отметил Аллахвердиев, основная цель нового call-центра сделать связь между Палатой и гражданами более досягаемой.

Кроме того, по словам Аллахвердиева, в результате проведенного опроса среди населения и туристов была выявлена необходимость в создании новой информативной карты для упрощения нахождения филиалов и отделений финансовых организаций. В связи с этим была создана информативная карта i-Map, в которой отражена вся информация о банкоматах, небанковских кредитных организаций (НБКО), пунктах обмена валют, страховых компаний, филиалов и офисов национального почтового оператора "Azerpoct".

Граждане и гости Азербайджана с помощью информативной карты i-Map смогут с легкостью найти адреса, контакты, рабочий график и другую полезную информацию об организациях, оказывающие финансовые услуги.

Отметим, что воспользоваться картой i-Map можно на официальном сайте Палаты надзора над финансовыми рынками.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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