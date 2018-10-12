Финрегулятор Азербайджана представил две новые услуги (ФОТО) (Версия 2)

12 октября 2018 12:45 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: первая версия была опубликована в 11:14

Баку /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана представила call-центр (короткий номер 966) и информативную карту i-Map.

По словам пресс-секретаря Палаты Эльшана Аллахвердиева, новый call-центр будет оперативно реагировать на обращения граждан и работать без перерыва.

Как отметил Аллахвердиев, основная цель нового call-центра сделать связь между Палатой и гражданами более досягаемой.

Кроме того, по словам Аллахвердиева, в результате проведенного опроса среди населения и туристов была выявлена необходимость в создании новой информативной карты для упрощения нахождения филиалов и отделений финансовых организаций. В связи с этим была создана информативная карта i-Map, в которой отражена вся информация о банкоматах, небанковских кредитных организаций (НБКО), пунктах обмена валют, страховых компаний, филиалов и офисов национального почтового оператора "Azerpoct".

Граждане и гости Азербайджана с помощью информативной карты i-Map смогут с легкостью найти адреса, контакты, рабочий график и другую полезную информацию об организациях, оказывающие финансовые услуги.

Отметим, что воспользоваться картой i-Map можно на официальном сайте Палаты надзора над финансовыми рынками.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сумгайытскую ж/д станцию введут в эксплуатацию после реконструкции в конце текущего года
Бизнес 13:00
Будущее расширение TANAP потребует строительства еще пяти компрессорных станций
Энергетика 12:34
Bank Respublika предлагает выгодный кредит под залог депозита
Бизнес 12:07
Финрегулятор Азербайджана представил две новые услуги (ФОТО)
Бизнес 11:14
Джавид Гурбанов: Подготовка проекта реконструкции ж/д участка Баку-Лянкяран завершится к концу года
Бизнес 11:07
Советник президента США по нацбезопасности совершит визит в регион Южного Кавказа
Политика 10:34
Лента новостей
В Стамбуле горит жилое здание
Турция 13:12
Сумгайытскую ж/д станцию введут в эксплуатацию после реконструкции в конце текущего года
Бизнес 13:00
Турция очень скоро начнет новые военные операции на севере Сирии – Эрдоган
Турция 12:57
На Баилово в Баку активизировался оползневый процесс, движение в зоне оползня ограничено
Происшествия 12:48
Итальянский тренер стал "бакылы гедеш" – нарды, кепка-аэродором, чётки, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 12:45
Мобильные операторы Азербайджана незначительно увеличили доходы
ИКТ 12:45
Министры обороны СНГ обсудили борьбу с терроризмом
Узбекистан 12:44
Узбекистан и государственный инвестиционный банк Франции заключили соглашение
Бизнес 12:40
Страны ОПЕК в сентябре выполнили условия венского соглашения на 121%
Энергетика 12:39