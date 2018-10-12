Международный банк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для работников АЖД

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников "Азербайджанских железных дорог" – 13 октября.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, в рамках кампании работники железной дороги, являющиеся владельцами зарплатных и пенсионных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 12 по 19 октября.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную или пенсионную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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