Процесс получения визы в Германию для граждан Азербайджана может быть упрощен (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Посольство Германии в Баку может внедрить систему ASAN viza для выдач виз гражданам Азербайджана.

Об этом сказал Trend глава рабочей группы по цифровизации Восточного комитета германской экономики Штефан Кегебайн.

Отметим, что переговоры с германской стороной ведутся в рамках концепции "ASAN viza 2". Она предлагает выдачу виз азербайджанским гражданам для выезда в зарубежные страны в упрощенной форме посредством платформы "ASAN viza". Первый этап проекта был направлен на облегчение въезда в Азербайджан граждан других стран.

"Германская сторона на данный момент находится в контакте с азербайджанской стороной по поводу данного вопроса. Мы были бы очень рады, если переговоры завершатся успешно и это поможет упростить процесс получения визы для граждан Азербайджана не только в Германию, но и другие страны ЕС. Я надеюсь, что эта технология найдет свое применение", - сказал Кегебайн.

Глава рабочей группы также сообщил, что германский бизнес заинтересован в развитии связей с Азербайджаном в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"В начале будущего года мы проведем встречу с высокопоставленными представителями азербайджанского правительства, с тем, чтобы обсудить последние наработки в сфере экономики. Сегодня азербайджанская экономика достаточно серьезно зависит от нефтегазового сектора и сфера ИКТ может внести ощутимый вклад в процесс ее диверсификации. С нашей точки зрения, здесь имеются хорошие возможности", - сказал Кегебайн.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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