В Ташкенте приостанавливают эксплуатацию автобусов Mercedes Benz

13 октября 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Тошшахартрансхизмат" (Ташкентская транспортная служба) за оставшиеся до конца года три месяца намерен приобрести 120 автобусов SAZ LE 60 и MAN, передаёт "Подробно.uz".

"В октябре будет приобретено 35 низкопольных автобусов SAZ LE 60, в ноябре – 15 SAZ и 10 MAN, декабре – 30 SAZ и 30 MAN", – отметили в столичной администрации.

Эти автобусы должны заменить выводимые из эксплуатации с сегодняшнего дня автобусы Mercedes Benz Low Floor 2008 года выпуска.

Напомним, что только за последнее время в столице произошло три случая возгорания автобусов. Вчера днем загорелся Mercedes-Benz Low Floor, следующий по маршруту №95, а 10 октября произошло возгорание в Mercedes-Benz Low Floor, работающем на маршруте №87.

Еще один случай произошел 28 сентября. Тогда загорелся рейсовый автобус №45 около остановки "Куйлик ота" по улице Фаргона йули в Мирабадском районе.

"В связи с данными событиями руководитель "Тошшахартрансхизмат" Мохир Валиев принял решение с 13 октября 2018 года остановить весь подвижной состав марки Mercedes Benz Low Floor 2008 года выпуска с целью недопущения рецидива и обеспечения безопасности пассажирских перевозок", – сообщили в Общественном совете при столичном хокимияте.

Кроме того, планируется еще раз провести тщательный анализ сложившейся ситуации с принятием мер по выявлению подлежащих ремонту автобусов, а также виновных в данном инциденте и взыскания с них причинённого ущерба компании.

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