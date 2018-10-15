Казахстан обошёл Россию по числу новых мигрантов из Узбекистана

15 октября 2018 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года число прибывших в Узбекистан составило 121,7 тысячи человек, при этом число покинувших страну превысило 134 тысячи человек, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Отрицательное сальдо миграции составило минус 12,3 тысячи человек, что на 2,6 тысячи человек меньше чем в аналогичный период 2017 года (14,9 тысячи человек).

Наибольший уровень отрицательного сальдо миграции приходится на Ташкентскую область (4,1 тысячи человек), Кашкадарьинскую область (2,1 тысячи человек) и Республику Каракалпакстан (3,1 тысячи человек).

Число прибывших в Узбекистан на постоянное жительство из-за рубежа составило 1 961 человек. Около 31 процента человек прибыли в Узбекистан из Казахстана, 28,3 процента – из Таджикистана, 25,3 процента – из России, 3,7 процента – из Туркменистана и 2,4 процента – из Кыргызстана.

Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 14 195 человек. Из них 48,1 процента отбыли в Казахстан, 46 процента – в Россию, 1,3 процента – в США, 0,7 процента – в Израиль и 0,5 процента – в Таджикистан.

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2018 года численность постоянного населения Узбекистана составила 33 085,2 тысячи человек и с начала года увеличилась на 428,5 тысячи человек (1,3 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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