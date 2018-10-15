Компактность, практичность, технологичность: в Баку представили новый флагманский кроссовер AUDI Q8 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация нового флагманского кроссовера AUDI Q8, передовой модели линейки Q.

Новый флагман от германского автоконцерна сочетает в себе элегантность роскошного четырехдверного купе и практичность большого SUV. Q8 обладает эффектной внешностью, богатым оснащением и хорошей проходимостью за пределами асфальта, идеально подходя для езды как по городским трассам, так и по бездорожью.

Длина флагманского кроссовера составляет 4,99 метра, ширина - два метра, высота - 1,71 метра, размер колесной базы - почти три метра. Разместиться в салоне Q8 могут пять человек. Объем багажного отделения, спрятанного под пятой дверью с электроприводом, составляет 1755 литров со сложенными сиденьями. Модель снабжена гибридной силовой установкой: бензиновым трехлитровым V6 TFSI объемом и электродвигателем E-tron. Разгон до 100 километров в час занимает у Q8 5,4 секунды.

Кроссовер получил фирменную систему постоянного полного привода quattro с механическим межосевым дифференциалом, который в обычном режиме распределяет тягу в пропорции 40:60 между передними и задними колесами. При необходимости система способна перенаправлять крутящий момент на те колеса, которые имеют лучшее сцепление с дорожным покрытием. Audi Q8 стандартно оснащен регулируемыми амортизаторами, а в качестве опции для модели доступна адаптивная пневмоподвеска. Также в стандартное оснащение новой модели входит прогрессивное рулевое управление с изменяемым передаточным числом, а в качестве опции можно заказать полноуправляемое шасси, которое повышает маневренность на парковке и улучшает управляемость автомобиля на высоких скоростях.

Audi Q8 оснащен двумя MMI дисплеями, через которые можно управлять различными функциями автомобиля. Благодаря устройству Audi phone box и системе передачи голоса по сети LTE новый Audi Q8 гарантирует первоклассное качество связи и звука.

Что касается дизайна, то Q8 выглядит изящнее и солиднее своих предшественников. Большая решетка радиатора с горизонтальными планками, и линии Q8 вдохновлены раллийным автомобилем Audi Quattro с 1980-х годов.

«На Q8 уже поступило большое количество заказов. Новый кроссовер вызывает у покупателей большой интерес, и получает позитивные отзывы. У нас большие ожидания от продаж данной модели», - сообщила на церемонии презентации маркетинг-менеджер азербайджанского представительства Audi Ханым Оруджева.

Сделать заказ или записаться на тест- драйв Q8 можно на сайте audi.az

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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