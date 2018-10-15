Ташкент и Москва подпишут соглашения и контракты на $20 млрд

15 октября 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ташкент и Москва по итогам визита Владимира Путина в Узбекистан планируют подписать соглашения и контракты на 20 миллиардов долларов, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Владимир Путин посетит Узбекистан 18-19 октября. В ходе визита будет дан старт строительству первой в Центральной Азии атомной электростанции. Она будет расположена возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей.

Узбекистан среди стран СНГ занимает четвертое место по товарообороту с Россией. По итогам 2017 года этот показатель составил 3,6 миллиарда долларов и вырос на 33,9 процента.

По итогам первого полугодия 16 процентов внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на долю России. Товарооборот между двумя странами за этот период составил 2,5 миллиарда (экспорт – 811 миллионов, импорт – 1,7 миллиарда) долларов. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

В Узбекистане осуществляют свою деятельность около 1200 предприятий с участием российского капитала.

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