В Узбекистане растёт импорт, снижается экспорт

15 октября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 23 миллиардов долларов, что на 17,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Из общего объёма, на долю экспорта пришлось 9,4 миллиарда долларов (снижение на 0,4 процента), на долю импорта – 13,7 миллиарда (33,3 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 4,3 миллиарда долларов.

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте в январе-сентябре 2018 года составила 38,6 процента.

Основными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана по-прежнему являются Китай (4,43 миллиарда долларов), Россия (4,18 миллиарда долларов), Казахстан (2,14 миллиарда долларов), Турция (1,52 миллиарда долларов) и Южная Корея (1,29 миллиарда долларов).

В составе экспорта удельный вес товаров достиг 75,9 процента, из них энергоносители и нефтепродукты 20,2 процента, продовольственные товары 8,8 процента, химическая продукция и изделия из нее 7,3 процента.

Объём экспорта услуг составил 2,26 миллиарда долларов, или 24,1 процента от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9 процента.

Китай и Россия занимают наибольшую долю в экспорте товаров и услуг из Узбекистана – 37,1 процента.

В структуре импорта основную долю занимают машины и оборудование – 40,7 процента, химическая продукция и изделия из нее – 13,3 процента, продовольственные товары – 8,7 процента.

Объём импорта услуг составил 1,66 миллиарда долларов, или 12,1 процента от общего объема импорта, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,5 процента.

На долю России, Китая, Казахстана, Южной Кореи и Турции в общем объеме импорта пришлось 8,36 миллиарда долларов, что составляет 61 процентов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
General Electric займётся обслуживанием турбомашинного оборудования в Узбекистане
Энергетика 12:34
Узбекская сельхозпродукция завоёвывает рынки Китая, Вьетнама и Пакистана (Эксклюзив)
Бизнес 12:24
Ташкент и Москва подпишут соглашения и контракты на $20 млрд
Бизнес 10:55
В Казахстане большинство денежных переводов осуществляется в Россию
Экономика 10:46
В Узбекистане намерены внедрить «умную энергетику»
ИКТ 10:45
В Узбекистане вырос спрос на казахстанскую продукцию
Экономика 10:38
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 12:58
Россия перевела Беларуси $ 263 млн от "перетаможки" нефти
Беларусь 12:55
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 3,4 раза
Бизнес 12:49
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского Олимпийского спорткомплекса
Политика 12:48
Кэтрин Эштон: Иран полностью выполняет ядерную сделку
Ядерная программа 12:47
Глава МИД Великобритании считает возможным достичь договоренности по Brexit
Европа 12:44
На Бакинской кольцевой автодороге ведутся работы по ремонту отбойников
Общество 12:43
В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост
Израиль 12:37
Юбилейный драйв и мощный заряд британского музыканта в Баку (ФОТО)
Культура 12:35