В Узбекистане растёт импорт, снижается экспорт

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 23 миллиардов долларов, что на 17,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Из общего объёма, на долю экспорта пришлось 9,4 миллиарда долларов (снижение на 0,4 процента), на долю импорта – 13,7 миллиарда (33,3 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 4,3 миллиарда долларов.

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте в январе-сентябре 2018 года составила 38,6 процента.

Основными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана по-прежнему являются Китай (4,43 миллиарда долларов), Россия (4,18 миллиарда долларов), Казахстан (2,14 миллиарда долларов), Турция (1,52 миллиарда долларов) и Южная Корея (1,29 миллиарда долларов).

В составе экспорта удельный вес товаров достиг 75,9 процента, из них энергоносители и нефтепродукты 20,2 процента, продовольственные товары 8,8 процента, химическая продукция и изделия из нее 7,3 процента.

Объём экспорта услуг составил 2,26 миллиарда долларов, или 24,1 процента от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9 процента.

Китай и Россия занимают наибольшую долю в экспорте товаров и услуг из Узбекистана – 37,1 процента.

В структуре импорта основную долю занимают машины и оборудование – 40,7 процента, химическая продукция и изделия из нее – 13,3 процента, продовольственные товары – 8,7 процента.

Объём импорта услуг составил 1,66 миллиарда долларов, или 12,1 процента от общего объема импорта, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,5 процента.

На долю России, Китая, Казахстана, Южной Кореи и Турции в общем объеме импорта пришлось 8,36 миллиарда долларов, что составляет 61 процентов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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