Kapital Bank принял участие в ежегодном собрании МВФ и ВБ

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе Kapital Bank принял участие в ежегодном собрании Международного валютного фонда (IMF) и Группы Всемирного банка, проходившем в регионе Нуса Дуа, расположенном на юге индонезийского острова Бали. На мероприятии Kapital Bank был представлен в лице первого заместителя председателя правления Фарида Гусейнова.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, на повестке собрания обсуждались перспективы мировой экономики и глобальной финансовой системы на ближайшие годы, а также вопросы, посвященные новой монетарной политике и глобальной торговле, передовым технологиям и инклюзивному развитию экономики, финансовым технологиям и налогообложению во времена дигитализации, искоренению бедности и коррупции, роли человеческого капитала.

«Kapital Bank уже несколько лет принимает активное участие в международных мероприятиях и сотрудничает со многими организациями по всему миру. В этом году нам также удалось провести ряд интересных встреч и обменяться мнениями с зарубежными коллегами. Основной целью сотрудничества с иностранными организациями является расширение опыта. На следующей неделе мы также примем участие в традиционной выставке SIBOS. В нынешнем году, в отличие от прошлых лет, наше участие будет более активным», - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем рассчитывает увеличить их число.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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