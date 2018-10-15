Курс доллара к узбекскому суму растёт десятую неделю подряд

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 16 октября, передаёт "Подробно.uz".

Доллар показывает положительную динамику уже десятую неделю подряд. Заметно американская валюта выросла и на этой неделе – на 26,96 сума. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8208,4 сума. Отметим, что впервые после официального открытия конвертации доллар преодолел отметку в 8200 сумов.

Евро на этой неделе стал расти. Европейская валюта достигла отметки в 9490,14 сума, увеличившись на 63,8 сума.

Российский рубль также начал движение вверх. Его стоимость увеличилась на 1,12 сума и достигла 123,85 сума.

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