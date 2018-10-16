Клиентам PASHA Bank стала доступна возможность круглосуточного обмена валют посредством Интернет-банкинга

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank, крупнейший корпоративный банк Азербайджана, представил клиентам возможность круглосуточного обмена валюты посредством услуги Интернет-банкинг. В беседе с Trendдиректор департамента казначейства банка Джейхун Гаджиев рассказал о преимуществах новой услуги и о том, как именно будет осуществляться процесс обмена валюты.

- В чем преимущество проведения операций по обмену валюты посредством услуги Интернет-банк по сравнению с физическим обменом в филиалах банка?

- Основное преимущество связано с тем, что клиент не теряет времени в пути до филиала Банка, не тратит свое время в очереди: транзакция проводится максимально оперативно и безопасно - с помощью компьютера или смартфона. Достаточно просто зайти в соответствующий раздел, ввести логин и пароль и приступить к совершению операций по купле-продаже валюты. Вы можете выбрать, с какого на какой счет будут переведены деньги, сумму и валюту, в которую будут конвертированы ваши средства. Таким образом, активно внедряяцифровые решения в повседневную жизнь своих клиентов, Банк стремится максимально экономить их время, предоставляя им тем самым конкурентное преимущество.

Какие возможности открывает бизнесу услуга по круглосуточному обмену валюты?

Представьте ситуацию, когда до конца операционного дня в Банке клиент по каким-то причинам не успел осуществить необходимую ему транзакцию и приобрести для своих бизнес-нужд определенную сумму в иностранной валюте. В таком случае клиенту придется ждать наступления следующего дня, однако вполне возможно, что новый обменный курс в рамках запланированной им сделки будет для его бизнеса менее выгоден или не выгоден вообще. Поэтому главноеконкурентное преимущество, предоставляемое PASHA Bank с помощью данной услуги своим клиентам – это возможность не быть привязанным к временным рамкам операционного дня и проводить операции по обменувалюты в любое удобное для клиента время в соответствии с установленным на данный день обменным курсом.

На какие валюты распространяется услуга по круглосуточному обмену валюты?

Наши клиенты могут открывать счета в любых валютах, которые котируются Центральным банком Азербайджана. Cогласно нашей статистике, чаще всего клиенты открывают счета в долларах, евро, рублях, турецкой лире и британском фунте. В настоящее время услуга по круглосуточному обмену валюты распространяется только на доллары и евро, так как спрос на них среди наших клиентов наиболее высокий.

Какой курс будет применяться при обмене валюты и будет ли взиматься комиссия за услугу?

Как вы знаете, курс регулируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. Соответственно, ночью или после закрытия банковского дня курс может как повышаться, так и снижаться. Дополнительной комиссии за услугу нет.

Какая категория клиентов может воспользоваться круглосуточным обменом валюты?

Все наши клиенты – как юридические, так и физические лица. Думаю, эта услуга будет весьма востребованной среди всех категорий наших клиентов, особенно среди тех, чей бизнес связан с импортом продукции, и кто, соответственно, испытывает постоянную необходимость в приобретении иностранной валюты.

(Автор: Азад Гасанли)

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