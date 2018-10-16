ЕБРР выделит первый синдицированный кредит узбекскому банку «Ипак Йули»

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит первый синдицированный кредит на сумму до 20 миллионов долларов узбекскому акционерному коммерческому банку «Ипак Йули» для кредитования малого и частного бизнеса, сообщили в пресс-службе узбекского банка.

Соответствующее соглашение было подписано сторонами 15 октября.

Синдицированный кредит состоит из двух частей, первая часть на сумму до 10 миллионов долларов будет выделена за счет собственных средств ЕБРР, а вторая часть кредита в размере 10 миллионов долларов за счет средств Банка развития Нидерландов (FMO).

Соглашение так же предусматривает, что банк «Ипак Йули» получит специальное техническое содействие, охватывающее различные сферы кредитования малого и частного бизнеса, а также управления рисками в рамках программы развития финансовых институтов в Узбекистане.

Банк «Ипак Йули» начал сотрудничество с ЕБРР в 2001 году, с предоставления технического содействия банку по внедрению Программы микрокредитования для микро и малых предприятий.

Банк «Ипак Йули» является универсальным коммерческим банком, основанным в 1990 году. По состоянию на 1 октября 2018 года, совокупные активы банка составили 3,3 триллиона сумов, а текущий остаток выданных банком кредитов достиг 2,4 триллиона сумов. Филиальная сеть банка включает 15 филиалов и 53 экспресс-центра по республике.

Официальный курс на 16 октября – 8208,04 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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